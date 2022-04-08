Зеленский поблагодарил за финансовую поддержку и оружие от ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с Урсулой фон дер Ляйен поблагодарил за финансовую помощь.

Владимир Зеленский отметил, что, к сожалению, наши предприятия не могут сейчас работать. Все из-за российских захватчиков, ракетных и авиаударов.

Важно Вы сражаетесь за всех нас, – президент Еврокомиссии украинцам

"Из-за этого сегодня государство экономически еще не работает, но я знаю, что мы всех победим и точно будем работать", – отметил Президент Украины.

Поэтому эта финансовая поддержка сегодня, когда экономика пока не работает – она очень важна,

– сообщил Владимир Зеленский.

Также во время брифинга он упомянул о финансовой поддержке, направленной на оружие.

"Я не хотел бы, как президент либерального и мирного государства, говорить сегодня много об оружии. Но сегодня мы боремся за нашу жизнь, за нашу свободу, за нашу территориальную целостность и самое главное – за всех наших людей, потому что это и есть клад. Как все уже видят, это и есть наша крепость".

Смотрите брифинг Зеленского и Урсулы фон дер Ляйен от 8 апреля