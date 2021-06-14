Зеленский поблагодарил за поддержку Украины лидеров стран G7

Владимир Зеленский поблагодарил страны "Большой семерки" за поддержку Украины. Об этом говорится в заявлении президента Украины, опубликованном на официальном сайте 13 июня.

Напомним, во время саммита G7 мировые лидеры поддержали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах. А Россию назвали стороной конфликта на Донбассе.

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Зеленский поблагодарил G7 за поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал "поддержку независимости и суверенитета Украины, а также важных реформ в нашем государстве". Эту поддержку лидеры стран "Большой семерки" оформили в коммюнике по итогам саммита G7.

Также "Большая семерка" призвала Россию "ослабить напряженность и действовать в соответствии со своими международными обязательствами". А значит – отвести войска и технику от границы Украины, и не концентрировать их в оккупированном Крыму.

Благодарен лидерам Великобритании, Германии, Канады, Италии, США, Франции, Японии и ЕС за неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и призыв к агрессору отвести войска от наших восточных границ и из Крыма. Крым – это Украина,

– так отреагировал глава нашего государства.

К слову, лидеры "Большой семерки" среди прочего решили и поддержать другие страны, не столь обеспеченные, в противостоянии коронавирусу. В частности, они поставят в такие страны 2,3 миллиарда доз вакцины против COVID-19.

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