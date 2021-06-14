Нагадаємо, під час саміту G7 світові лідери підтримали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах. А Росію назвали стороною конфлікту на Донбасі.

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Зеленський подякував G7 за підтримку України

Президент України Володимир Зеленський привітав "підтримку незалежності й суверенітету України, а також важливих реформ в нашій державі". Цю підтримку лідери країні "Великої сімки" оформили у комюніке за підсумками саміту G7.

Також "Велика сімка" закликала Росію "послабити напруженість та діяти відповідно до своїх міжнародних зобов'язань". А отже – відвести війська та техніку від кордону України, і не концентрувати їх в окупованому Криму.

Вдячний лідерам Великої Британії, Німеччини, Канади, Італії, США, Франції, Японії та ЄС за незмінну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах та заклик до агресора відвести війська від наших східних кордонів та з Криму. Крим – це Україна,

– так відреагував глава нашої держави.

Нагадаємо, у комюніке G7 написали так: "Ми твердо залишаємося на позиції, що Росія є стороною конфлікту на Сході України, а не посередником".

До слова, лідери "Великої сімки" серед іншого вирішили й підтримати інші країни, не такі забезпечені, у протистоянні коронавірусу. Зокрема, вони поставлять у такі країни 2,3 мільярда доз вакцини проти COVID-19.

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