100 лет назад они сдержали нашествие оккупантов: Зеленский и Ермак почтили память Героев Крут
Источник:Андрей Ермак
Сегодня, 29 января, украинцы чтят память Героев Крут. 105 лет назад группа украинских студентов ценой своей жизни остановила большевистское наступление на Киев.
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с руководителем ОП Андреем Ермаком почтили память Героев Крут.
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Президент Украины почтил память Героев Крут
На Аскольдовой могиле в Киеве глава государства возложил цветы к памятному кресту Героям Крут.
В церемонии также приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.
Более 100 лет спустя мы смогли сдержать очередное нашествие россиян на столицу и победить в битве за Киев. Война с РФ еще не завершилась, но историческое время нашей победы над болотом настало. Помним историю, побеждаем врага,
– отметил руководитель ОП.
Президент почтил память Героев Крут: смотрите фото
Церемония памяти: смотрите видео
Битва под Крутами в 2022-м
- 1 марта 2022 года возле станции Круты состоялся бой подразделений Вооруженных Сил Украины и теробороны с российскими оккупантами. Символично то, что россияне снова потерпели поражение.
- По свидетельству жителей Крутовской общины, после боя труппы почти 200 погибших российских солдат и офицеров собирали по всей округе и на двух "КамАЗах" увезли в сторону Сумщины.
- Перед боем оккупанты обстреляли Мемориал памяти Героям Крут и фотографировались на его фоне.