Трагедия, которая коснулась каждой семьи, – Зеленский почтил память погибших во II мировой

День скорби и памяти жертв войны в Украине – 22 июня. В этот день президент Зеленский возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Киеве.

В церемонии также принял участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. В память о жертвах объявили минуту молчания.

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Миллионы украинцев пошли на войну, – президент

Эта трагедия коснулась почти каждой украинской семьи. Миллионы украинцев пошли на войну, чтобы защитить мир от нацистского нашествия,

– сказал президент.

Зеленский отметил, что следует благодарить каждого украинца, который тогда защищал свою землю от нацистов. Это дало возможность строить новую Украину, в которой не было места войне.



Участие в чествовании взял и Андрей Ермак / Фото ОПУ

Коротко о событиях 22 июня 1941 года

Отметим, что именно 22 июня 1941 года нацистские войска перешли границу Советского Союза и начали захват территории. Также в этот день бомбили Киев.

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День памяти ввели в 2000 году. С этого времени каждого 22 июня страна замолкает на 1 минуту, чествуя масштабные жертвы войны. Государственные флаги приспущены и обрамлены черными лентами.