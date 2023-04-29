Президент в плену у россиян, это позор, – Зеленский рассказал, что у него есть пистолет

Президент Владимир Зеленский отметил, что в плен бы не сдался. На такой случай у него есть оружие.

Об этом президент рассказал в спецпроекте Дмитрия Комарова "Рік.За Кадром". Журналист задал президенту вопрос о плене, вспоминая начало полномасштабного вторжения.

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Зеленский признался, что был готов бороться до последнего. У него даже есть пистолет для защиты. Президент уверен, что никто бы никого в плен не взял. Была серьезно подготовлена оборона Банковой. Власть оставалась бы там до последнего. Были подготовлены ящики с оружием, с патронами.

И у меня есть пистолет, я умею стрелять. Понимаешь, президент Украины в плену у россиян? Я считаю, что это позор. Отстреливались бы, да,

– подчеркнул Зеленский.

Однако он отметил, что нельзя постоянно думать, что президент является целью. Надо быть адекватным человеком и понимать, что есть моменты безопасности.

Зеленский рассказал о семье

Недавно у президента спросили, можно ли находить баланс между отцовством и управлением страной во время войны. Эту задачу он назвал невозможной. По его словам, он сейчас неплохой президент, но точно не самый лучший отец.

"У меня нет времени на моих детей, на мою семью... Я сожалею, что у меня нет времени на моих детей и они воспитываются не мной", – сказал глава государства.

Зеленский подытожил, что его детей воспитывает жена и война.