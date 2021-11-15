Зеленский подписал решение СНБО о санкциях: в список внесли российский паспорт жены Козака
15 ноября 2021 , 21:17Читати новину українською
Источник:24 канал
Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО касательно санкций. Говорится об уточнении данных фигурантов санкционных списков.
Точнее говорится о "внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)". Соответствующий указ Президент подписал 15 ноября.
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Зеленский ввел в действие решение СНБО
Владимир Зеленский подписал указ о решении СНБО от 15 октября 2021 года. Оно касалось внесения изменений относительно:
- данных гражданской жены нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, против которой СНБО ввел санкции еще в феврале 2021 года. В частности, относительно того, что у Натальи Лавренюк есть российский паспорт на имя Светланы Петровны Жучковой;
- данных о российских компаниях ООО "Орошаемое", ОАО "Балабинское";
- а также АО "Албашский элеватор" и АО "Белоглинский элеватор".
Коротко об смене имени Лавренюк и санкциях против нее
- Наталья Лавренюк – гражданская жена подсанкционного нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- В феврале 2021 года в отношении нее и жены Виктора Медведчука ввели санкции из-за того, что они являются владелицами Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области, который финансировал боевиков.
- В августе 2021 года журналист "Схем" обнародовал данные, которые свидетельствуют о том, что Наталья Лавренюк, которая имеет гражданство России, полностью сменила имя.
- В реестре Федеральной налоговой службы России полностью совпадают данные о месте и дате рождения, паспорте и времени его выдачи. Ранее эти данные принадлежали Наталье Лавренюк, однако изменились и сейчас они Светланы Жучковой.