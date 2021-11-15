Зеленский подписал решение СНБО о санкциях: в список внесли российский паспорт жены Козака

Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО касательно санкций. Говорится об уточнении данных фигурантов санкционных списков.

Точнее говорится о "внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)". Соответствующий указ Президент подписал 15 ноября.

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Зеленский ввел в действие решение СНБО

Владимир Зеленский подписал указ о решении СНБО от 15 октября 2021 года. Оно касалось внесения изменений относительно:

данных гражданской жены нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, против которой СНБО ввел санкции еще в феврале 2021 года. В частности, относительно того, что у Натальи Лавренюк есть российский паспорт на имя Светланы Петровны Жучковой;

данных о российских компаниях ООО "Орошаемое", ОАО "Балабинское";

а также АО "Албашский элеватор" и АО "Белоглинский элеватор".

Коротко об смене имени Лавренюк и санкциях против нее