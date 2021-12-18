Соответствующий документ направили на подпись главе государства 15 декабря. Отметим, что он предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс.

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Основное о законопроекте

Его инициатором выступил Кабмин . В пояснительной записке указано, что документ видит, в частности, недопущение безосновательного пользования налоговыми льготами и создание справедливых условий налогообложения для всех.

. В пояснительной записке указано, что документ видит, в частности, недопущение безосновательного пользования налоговыми льготами и создание справедливых условий налогообложения для всех. Во втором чтении и в целом документ поддержали 255 нардепов, против выступили 69. Воздержались – 23 политика, столько же не голосовали. Закон рассматривали по специальной процедуре, чтобы не рассматривать все 11 тысяч правок.

Обратите внимание! Пункты в законе, согласно которым повысится рента на добычу железной руды и будет введен акциз на производство "зеленой энергетики", уже окрестили "антиахметовскими".

Что говорят у Зеленского

В ОП подчеркнули, что документ направлен на укрепление ресурсной базы бюджетов. Там отметили, что он позволит предотвратить бюджетные потери из-за уклонения от налогообложения. Речь идет, в частности, об индексации ставок некоторых налогов и изменении подходов к налогообложению НДС и акцизным налогом табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет, пива. А также – рентной платой за пользование недрами для добычи руд железа. В то же время принятый закон также даст возможность повысить отдельные ставки экологического налога.

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