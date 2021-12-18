Відповідний документ направили на підпис главі держави 15 грудня. Зазначимо, що він передбачає внесення змін до Податкового кодексу.

Варте уваги Україна в тренді: податкові підсумки 2021 року

Основне про законопроєкт

Його ініціатором виступив Кабмін. У пояснювальній записці вказано, що документ перебачає, зокрема, недопущення безпідставного користування податковими пільгами й створення справедливих умов оподаткування для усіх.

У пояснювальній записці вказано, що документ перебачає, зокрема, недопущення безпідставного користування податковими пільгами й створення справедливих умов оподаткування для усіх. У другому читанні та в цілому документ підтримали 255 нардепів, проти виступили 69. Утрималось – 23 політиків, стільки ж не голосували. Закон розглядали за спеціальною процедурою, щоб не розгядати усі 11 тисяч правок.

Зверніть увагу! Пункти у законі, згідно з якими підвищиться рента на видобуток залізної руди й буде запроваджений акциз на виробництво "зеленої енергетики", вже охрестили "антиахметівськими".

Що кажуть у Зеленського

В ОП наголосили, що документ спрямований на зміцнення ресурсної бази бюджетів. Там зауважили, що він дозволить запобігти бюджетним втратам через ухилення від оподаткування. Мовиться, зокрема, про індексацію ставок деяких податків й зміну підходів до оподаткування ПДВ й акцизним податком тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет, пива. А також – рентною платою за користування надрами для видобування руд заліза. Водночас ухвалений закон також дасть можливість підвищити окремі ставки екологічного податку.

Гетманцев висловився про "антиахеметівський закон": дивіться інтерв'ю 24 каналу