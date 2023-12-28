Предыдущих председателей Ровенской и Донецкой ОГА президент Украины также уволил своими указами. Новые руководители начнут занимать эти должности с момента подписания Зеленским указам.
Интересно Зеленский объявил нового уполномоченного АМКУ: что известно о назначении
У Донецкой и Ровенской ОГА новые главы
Согласно указу президента новым главой Ровенской областной военной администрации станет Александр Коваль. Известно, что мужчине 36 лет и с 2021 он возглавлял Ровенскую районную государственную администрацию.
Из открытых источников можно узнать, что Коваль раньше работал заместителем начальника, а затем и руководителем управления Госземагентства в Костопольском районе Ровенской области.
Александра Коваля назначили главой Ровенской ОГА / Скриншот 24 Канала
В тот же день Владимир Зеленский назначил и главу Донецкой облгосадминистрации. Им стал Вадим Филашкин в течение четырех лет занимал должность замглавы ОГА.
Вадима Филашкина назначили главной Донецкой ОГА / Скриншот 24 Канала
Из открытых источников известно, что Филашкину 48 лет и он родом из Николаевской области. Ранее он проходил службу в рядах Вооруженных сил Украины. По образованию он юрист, в прошлом работавший в Национальной полиции и других правоохранительных органах.
Ранее Зеленский назначил нового уполномоченного АМКУ
- Владимир Зеленский 22 декабря уволили из Антимонопольного комитета Украины государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины. Им был Максим Сандыга.
- Впоследствии выяснилось, что Сандыга был назначен на новую должность. Он стал заместителем главы Антимонопольного комитета Украины.
- Уже через несколько дней на сайте президента Украины появился указ о назначении государственным уполномоченным в Антимонопольном комитете Украины – Дениса Клюшникова. Он долгое время работал в правоохранительных органах, в частности Генеральной прокуратуры Украины.
- До своего нового назначения Клюшников занимал должность заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации. Что известно о новом государственном уполномоченном АМКУ – читайте в материале.