Предыдущих председателей Ровенской и Донецкой ОГА президент Украины также уволил своими указами. Новые руководители начнут занимать эти должности с момента подписания Зеленским указам.

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У Донецкой и Ровенской ОГА новые главы

Согласно указу президента новым главой Ровенской областной военной администрации станет Александр Коваль. Известно, что мужчине 36 лет и с 2021 он возглавлял Ровенскую районную государственную администрацию.

Из открытых источников можно узнать, что Коваль раньше работал заместителем начальника, а затем и руководителем управления Госземагентства в Костопольском районе Ровенской области.



Александра Коваля назначили главой Ровенской ОГА / Скриншот 24 Канала

В тот же день Владимир Зеленский назначил и главу Донецкой облгосадминистрации. Им стал Вадим Филашкин в течение четырех лет занимал должность замглавы ОГА.



Вадима Филашкина назначили главной Донецкой ОГА / Скриншот 24 Канала

Из открытых источников известно, что Филашкину 48 лет и он родом из Николаевской области. Ранее он проходил службу в рядах Вооруженных сил Украины. По образованию он юрист, в прошлом работавший в Национальной полиции и других правоохранительных органах.

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