Максим Сандыга был назначен на должность государственного уполномоченного АМКУ в понедельник, 18 декабря. Уже через четыре дня появился указ о его увольнении.
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В комментарии hromadske в отделе коммуникации Антимонопольного комитета заявили, что не знают причин увольнения. Впоследствии стало известно, что президент Владимир Зеленский назначил Максима Сандыгу на новую должность – заместителем главы АМКУ – государственным уполномоченным.
Что известно о Максиме Сандыге
Родился 17 июня 1985 года в Харькове. В 2007 году окончил Академию адвокатуры Украины по специальности "Правоведение", в 2011-м – Национальную академию прокуратуры Украины, где стал магистром права.
С февраля 2008 по июль 2014 года работал старшим помощником прокурора Деснянского района Киева, прокурором отдела, старшим прокурором отдела, начальником следственного отдела прокуратуры Киева. С 2021 занимал должность заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Новые назначения: последние новости
- Президент Владимир Зеленский 20 декабря назначил новую представительницу в Верховной Раде вместо уволенного Федора Вениславского. Теперь должность будет занимать Галина Михайлюк, которая является нардепом от партии "Слуга народа", а также заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.
- Кабинет Министров Украины 1 декабря назначил Юрия Мироненко новым главой Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. До назначения мужчина был командиром ударной роты БПЛА на Запорожском направлении. За службу он получил "Серебряный крест".
- В Министерстве обороны Украины также продолжаются изменения. Сейчас главе ведомства Рустему Умерову назначают новых заместителей. Кабмин назначил Виталия Половенко замминистра обороны Украины. В команде Минобороны полковник Половенко будет сфокусирован на вопросах тылового обеспечения.