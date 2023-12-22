Максима Сандигу призначили на посаду державного уповноваженого АМКУ у понеділок, 18 грудня. Вже через чотири дні з'явився указ про його звільнення.
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У коментарі hromadske у відділі комунікації Антимонопольного комітету заявили, що не знають причин звільнення. Згодом стало відомо, що президент Володимир Зеленський призначив Максима Сандигу на нову посаду – заступником голови АМКУ – державним уповноваженим.
Що відомо про Максима Сандигу
Він народився 17 червня 1985 року в Харкові. У 2007 році закінчив Академію адвокатури України за спеціальністю "Правознавство", у 2011-му — Національну академію прокуратури України, де став магістром права.
Від лютого 2008 до липня 2014 року працював старшим помічником прокурора Деснянського району Києва, прокурором відділу, старшим прокурором відділу, начальником слідчого відділу прокуратури Києва. З 2021 року обіймав посаду заступника голови Донецької облдержадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Нові призначення: останні новини
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- У Міністерстві оборони України також тривають зміни. Зараз очільнику відомства Рустему Умєрову призначають нових заступників. Кабмін призначив Віталія Половенка заступником міністра оборони України. У команді Міноборони полковник Половенко буде сфокусований на питаннях тилового забезпечення.