Попередніх голів Рівненської й Донецької ОДА президент України також звільнив своїми указами. Нові очільники почнуть обіймати ці посади з моменту підписання Зеленським указів.
Цікаво Зеленський оголосив нового уповноваженого АМКУ: що відомо про призначення
У Донецької й Рівненської ОДА нові голови
Відповідно до указу президента новим очільником Рівненської обласної військової адміністрації стане Олександр Коваль. Відомо, що чоловікові 36 років і з 2021 року він очолював Рівненську районну державну адміністрацію.
З відкритих джерел можна дізнатися, що Коваль раніше працював заступником начальника, а згодом і очільником управління Держземагентства у Костопільському районі Рівненської області.
Олександра Коваля призначили головою Рівненської ОДА / Скриншот 24 Каналу
Того ж дня Володимир Зеленський призначив й голову Донецької обласної державної адміністрації. Ним став Вадим Філашкін протягом чотирьох років обіймав посаду заступника очільника ОДА.
Вадима Філашкіна призначили головною Донецької ОДА / Скриншот 24 Каналу
З відкритих джерел відомо, що Філашкіну 48 років і він родом з Миколаївської області. Раніше він проходив службу у лавах Збройних Сил України. За освітою він юрист, у минулому працював у Національній поліції та інших правоохоронних органах.
Раніше Зеленський призначив нового уповноваженого АМКУ
- Володимир Зеленський 22 грудня звільнили з Антимонопольного комітету України державного уповноваженого Антимонопольного комітету України. Ним був Максим Сандига.
- Згодом з'ясувалося, що Сандигу призначили на нову посаду. Він став заступником голови Антимонопольного комітету України.
- Уже через кілька днів на сайті президента України з'явився новий указ про призначення державним уповноваженим в Антимонопольному комітеті України – Дениса Клюшникова. Він довгий час працював у правоохоронних органах, зокрема, Генеральної прокуратури України.
- До свого нового призначення Клюшников обіймав посаду заступника голови Донецької облдержадміністрації.Що відомо про нового державного уповноваженого АМКУ –читайте у матеріалі.