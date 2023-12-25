Раніше президент України призначив на посаду державного уповноваженого АМКУ Максима Сандигу. Однак, він пробув на цій посаді лише чотири дні, і вже 22 грудня було оприлюднено указ про його звільнення.

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Призначення нового уповноваженого АМКУ

Президент Володимир Зеленський призначив Дениса Клюшникова державним уповноваженим Антимонопольного комітету України. Офіс Президента опублікував указ 25 грудня.

Призначити Клюшникова Дениса Геннадійовича державним уповноваженим Антимонопольного комітету України,

– йдеться в повідомленні.

Указ про призначення Клюшникова на посаду / Скриншот 24 Каналу

Що відомо про Дениса Клюшникова

Посадовець народився у 1978 році у місті Іловайськ Донецької області.

З 2016 року працював в органах прокуратори Київської області на посадах прокурора відділу та слідчого в особливо важливих справах. Пізніше працював в органах Генеральної прокуратури України, обіймав посади слідчого, старшого слідчого в важливих справах та прокурора відділу.

З листопада 2019 року обіймає посаду заступника голови Донецької облдержадміністрації.

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