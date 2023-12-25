Ранее президент Украины назначил на должность государственного уполномоченного АМКУ Максима Сандыгу. Однако он пробыл на этом посту всего четыре дня, и уже 22 декабря был обнародован указ о его увольнении.

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Назначение нового уполномоченного АМКУ

Президент Владимир Зеленский назначил Дениса Клюшникова государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины. В Офисе Президента обнародовали указ 25 декабря.

Назначить Клюшникова Дениса Геннадиевича государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины,

– говорится в сообщении.

Указ о назначении Клюшникова на должность / Скриншот 24 Канала

Что известно о Денисе Клюшникове

Чиновник родился в 1978 году в городе Иловайск Донецкой области.

С 2016 года работал в органах прокураторы Киевской области на должностях прокурора отдела и следователя по особо важным делам. Позже работал в органах Генеральной прокуратуры Украины, занимал должности следователя, старшего следователя по важным делам и прокурора отдела.

С ноября 2019 года занимает должность заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации.

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