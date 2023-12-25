Ранее президент Украины назначил на должность государственного уполномоченного АМКУ Максима Сандыгу. Однако он пробыл на этом посту всего четыре дня, и уже 22 декабря был обнародован указ о его увольнении.
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Назначение нового уполномоченного АМКУ
Президент Владимир Зеленский назначил Дениса Клюшникова государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины. В Офисе Президента обнародовали указ 25 декабря.
Назначить Клюшникова Дениса Геннадиевича государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины,
– говорится в сообщении.
Указ о назначении Клюшникова на должность / Скриншот 24 Канала
Что известно о Денисе Клюшникове
Чиновник родился в 1978 году в городе Иловайск Донецкой области.
С 2016 года работал в органах прокураторы Киевской области на должностях прокурора отдела и следователя по особо важным делам. Позже работал в органах Генеральной прокуратуры Украины, занимал должности следователя, старшего следователя по важным делам и прокурора отдела.
С ноября 2019 года занимает должность заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации.
Новые назначения: последние новости
- 1 декабря Кабмин назначил Юрия Мироненко новым главой Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. Мужчина уже заявил, что в ближайшее время представит план развития Госспецсвязи, а также добавил, что не будет терпеть коррупцию. Во время войны Мироненко был командиром ударной роты БпЛА на Запорожском направлении. За службу он получил "Серебряный крест".
- 12 декабря Кабинет Министров согласовал назначение глав нескольких ОВА, в частности, Донецкой и Ровенской областей. Главой Донецкой ОВА стал Филашкин Вадим Сергеевич, а должность руководителя Ровенской ОВА получил Александр Коваль.
- 20 декабря Владимир Зеленский назначил новую представительницу в Верховной Раде вместо уволенного Федора Вениславского. Отныне должность занимает Галина Михайлюк, которая является нардепкой от партии "Слуга народа", а также заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.
- 22 декабря Зеленский назначил Максима Сандыгу заместителем председателя Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным. Ранее он занимал должность заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации.