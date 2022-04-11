Зеленский подписал указ, отменяющий весенний призыв до проведения демобилизации

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым отменяется весенний призыв. Следующие призывы не будут проводить до объявления демобилизации.

В указе говорится, что в следующем году проведение очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу состоится с апреля по июнь и с октября по декабрь.

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В Минобороны ранее анонсировали, что весеннего призыва не будет

Что касается военных, отслуживших свой срок срочной службы, то их увольнять в запас смогут только после объявления о демобилизации.

В стране проводят всеобщую мобилизацию

Отметим, что о том, что весеннего призыва в 2022 году не будет, говорили в украинском Министерстве обороны. Ведь сейчас в стране объявлено военное положение. Ранее президент уже подписал указ о проведении всеобщей мобилизации.

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