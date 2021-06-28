Перегруженный транспорт будут автоматически фиксировать: Зеленский подписал закон

Владимир Зеленский подписал закон об усилении габаритно-весового контроля на дорогах. Документ предусматривает автоматическую фиксацию перегруженного транспорта.

Президент 28 июня подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля" № 1534-ІХ.

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Детали закона о габаритно-весовом контроле

Документ призван законодательно закрепить возможность автоматической фиксации нарушений габаритно-весовых параметров.

Он расширяет полномочия Укртрансбезопасности в осуществлении габаритно-весового контроля, в частности предоставляет ему право взыскивать в судебном порядке плату за проезд грузовиков, нарушающих нормы.

Закон устанавливает ответственность грузоотправителя как первого звена в грузовых перевозках и значительно усиливает ответственность автоперевозчиков за несоблюдение габаритно-весовых норм.

В Офисе Президента добавили, что ранее Зеленский подчеркивал, что перегруженный автотранспорт, особенно в период сбора урожая, разрушает дорожную инфраструктуру. Речь идет не только о старых дорогах, но и о новопостроенных трассах.

За превышение установленных габаритно-весовых норм будут наказывать штрафами:

до 2% – в размере 1 700 гривен;

от 2% до 5% – в размере 5 100 гривен;

от 5% до 10% – в размере 8 500 гривен;

от 10% до 20% – в размере 17 тысяч гривен;

от 20% до 30% – в размере 34 тысяч гривен;

более 30% – в размере 51 тысяча гривен.