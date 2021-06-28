Президент 28 червня підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю" № 1534-ІХ.
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Деталі закону про габаритно-ваговий контроль
- Документ покликаний законодавчо закріпити можливість автоматичної фіксації порушень габаритно-вагових параметрів.
- Він розширює повноваження Укртрансбезпеки у здійсненні габаритно-вагового контролю, зокрема надає їй право стягувати в судовому порядку плату за проїзд вантажівок, які порушують норми.
- Закон встановлює відповідальність вантажовідправника як першої ланки у вантажних перевезеннях і значно посилює відповідальність автоперевізників за недотримання габаритно-вагових норм.
В Офісі Президента додали, що раніше Зеленський наголошував, що перевантажений автотранспорт, особливо в період збору врожаю, руйнує дорожню інфраструктуру. Мовиться не тільки про старі дорогі, але й про новозбудовані траси.
За перевищення встановлених габаритно-вагових норм каратимуть штрафами:
- до 2% – у розмірі 1 700 гривень;
- від 2% до 5% – у розмірі 5 100 гривень;
- від 5% до 10% – у розмірі 8 500 гривень;
- від 10% до 20% – у розмірі 17 тисяч гривень;
- від 20% до 30% – у розмірі 34 тисяч гривень;
- понад 30% – у розмірі 51 тисячі гривень.