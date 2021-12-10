Зеленский подписал закон о госбюджете-2022

Президент Владимир Зеленский подписал госбюджет Украины на 2022 год. Документ с подписью главы государства вернули в парламент.

Накануне госбюджет во втором чтении поддержала Верховная Рада. За это проголосовали 268 нардепов.

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Основные цифры госбюджета

В законопроекте прописаны доходы госбюджета – 1,32 триллиона гривен, однако расходы несколько больше – 1,498 триллиона. Таким образом дефицит бюджета составит 189 миллиардов, что составляет 3,5%.

Прогноз номинального ВВП в госбюджете – 5,369 миллиарда гривен, а реальный рост – на уровне 3,8%.

В бюджете страны на 2022 года заложен курс доллара 26,6 гривны, а на конец года – 26,7.

Индекс потребительских цен в 2022 году прогнозируют на уровне 106,2%, то есть инфляция составит 6,2%.

Размер минимальной зарплаты в 2022 году составит 6 700 – на 200 гривен больше, по сравнению с 2021 годом. Также в бюджете заложено повышение пенсий на 8,2%.

Прожиточный минимум будет расти трижды – с 1 января он будет на уровне 2 393 гривны, с 1 июля – 2 508, а с 1 декабря – 2 589 гривен.

На оборону в следующем году предусмотрено 323 миллиарда гривен. Расходы на президента, правительства и Верховной Рады – 206,4 миллиона гривен.



Главные показатели бюджета на 2022 год / инфографика 24 канала

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