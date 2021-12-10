Напередодні держбюджет у другому читанні підтримала Верховна Рада. За це проголосували 268 нардепів.

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Основні цифри держбюджету

У законопроєкті прописані доходи держбюджету – 1,32 трильйона гривень, однак витрати дещо більші – 1,498 трильйона. Таким чином дефіцит бюджету складатиме 189 мільярдів, що становить 3,5%.

Прогноз номінального ВВП у держбюджеті – 5,369 мільярда гривень, а реальне зростання – на рівні 3,8%.

У бюджеті країни на 2022 року закладений курс долара 26,6 гривні, а на кінець року – 26,7.

Індекс споживчих цін у 2022 році прогнозують на рівні 106,2%, тобто інфляція становитиме 6,2%.

Розмір мінімальної зарплати у 2022 році становитиме 6 700 – на 200 гривень більше, у порівнянні з 2021 роком. Також у бюджеті закладене підвищення пенсій на 8,2%.

Прожитковий мінімум зростатиме тричі – з 1 січня він буде на рівні 2 393 гривні, з 1 липня – 2 508, а з 1 грудня – 2 589 гривень.

На оборону в наступному році передбачено 323 мільярди гривень. Видатки на президента, уряд та Верховну Раду – 206,4 мільйона гривень.



Головні показники бюджету на 2022 рік / Інфографіка 24 каналу

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