Целью закона является максимальная защита культурных, информационных и других прав коренных народов. Кроме того, документ дает людям механизмы и инструменты работы с Украинским государством. Прежде всего – путем признания представительных органов коренных народов.
Заметьте Полностью разрушает мифы России, – Чубаров о принятии закона в отношении коренных народах
Коренной народ Украины – автохтонное этническое сообщество, сформировавшееся на территории Украины, является носителем самобытной языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы,
– говорится в законе.
В документе указано, что коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крыма являются:
- крымские татары;
- караимы;
- крымчаки.
Какие права коренных народов обеспечивает закон
- Право на самоопределение в составе Украины;
- право на политический статус в рамках Конституции и законов Украины;
- на сохранение материального и нематериального культурного наследия
- на создание через представительные органы своих СМИ и получение государственной поддержки;
- на соблюдение, возрождение и развитие своих духовных, религиозных и культурных обычаев и традиций;
- на восстановление своей исторической топонимики и другое.
Путин пожаловался Меркель
- Канцлер Германии Ангела Меркель 21 июля позвонила Владимиру Путину. Разговор состоялся через считанные часы после того, как США и Германия достигли согласия в вопросе "Северного потока-2".
- Во время разговора глава Кремля напомнил, что Верховная Рада приняла вроде бы "откровенно дискриминационный закон" о коренных народах Украины.