Целью закона является максимальная защита культурных, информационных и других прав коренных народов. Кроме того, документ дает людям механизмы и инструменты работы с Украинским государством. Прежде всего – путем признания представительных органов коренных народов.

Заметьте Полностью разрушает мифы России, – Чубаров о принятии закона в отношении коренных народах

Коренной народ Украины – автохтонное этническое сообщество, сформировавшееся на территории Украины, является носителем самобытной языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы,
– говорится в законе.

В документе указано, что коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крыма являются:

  • крымские татары;
  • караимы;
  • крымчаки.

Какие права коренных народов обеспечивает закон

  • Право на самоопределение в составе Украины;
  • право на политический статус в рамках Конституции и законов Украины;
  • на сохранение материального и нематериального культурного наследия
  • на создание через представительные органы своих СМИ и получение государственной поддержки;
  • на соблюдение, возрождение и развитие своих духовных, религиозных и культурных обычаев и традиций;
  • на восстановление своей исторической топонимики и другое.

Путин пожаловался Меркель

  • Канцлер Германии Ангела Меркель 21 июля позвонила Владимиру Путину. Разговор состоялся через считанные часы после того, как США и Германия достигли согласия в вопросе "Северного потока-2".
  • Во время разговора глава Кремля напомнил, что Верховная Рада приняла вроде бы "откровенно дискриминационный закон" о коренных народах Украины.