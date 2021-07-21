Метою закону є максимальний захист культурних, інформаційних та інших прав корінних народів. Окрім того, документ надає людям механізми та інструменти роботи з Українською державою. Насамперед – шляхом визнання представницьких органів корінних народів.
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Корінний народ України – автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи,
– мовиться у законі.
У документі зазначено, що корінними народами України, які сформувались на території Криму є:
- кримські татари;
- караїми;
- кримчаки.
Закон забезпечує такі права корінних народів:
- на самовизначення у складі України;
- на політичний статус у межах Конституції та законів України;
- на збереження матеріальної та нематеріальної культурної спадщини
- на створення через представницькі органи своїх ЗМІ та отримування державну підтримку;
- на дотримування, відродження та розвиток своїх духовних, релігійних та культурних звичаїв і традицій;
- на відновлення своєї історичної топоніміки тощо.
Путін поскаржився Меркель
- Канцлерка Німеччини Ангела Меркель 21 липня зателефонувала Володимиру Путіну. Розмова відбулася через лічені години після того, як США та Німеччина досягли згоди у питанні "Північного потоку-2".
- Під час розмови очільник Кремля поскаржився, що Верховна Рада ухвалила начебто "відверто дискримінаційний закон" про корінні народи України.