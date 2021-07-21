Метою закону є максимальний захист культурних, інформаційних та інших прав корінних народів. Окрім того, документ надає людям механізми та інструменти роботи з Українською державою. Насамперед – шляхом визнання представницьких органів корінних народів.

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Корінний народ України – автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи,

– мовиться у законі.

У документі зазначено, що корінними народами України, які сформувались на території Криму є:

кримські татари;

караїми;

кримчаки.

Закон забезпечує такі права корінних народів:

на самовизначення у складі України;

на політичний статус у межах Конституції та законів України;

на збереження матеріальної та нематеріальної культурної спадщини

на створення через представницькі органи своїх ЗМІ та отримування державну підтримку;

на дотримування, відродження та розвиток своїх духовних, релігійних та культурних звичаїв і традицій;

на відновлення своєї історичної топоніміки тощо.

Зауважте! Закон також дозволяє корінним народам спрямовувати на власні потреби частину доходів від користування природними ресурсами, розташованими на території Крим та Севастополя.

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