Зеленский подписал закон о принудительном изъятии в Украине российского имущества

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии российского имущества во время военного положения. Об этом сообщили на сайте Верховной Рады Украины.

Известно, что он называется "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов".

Важно "Люди пьют из луж, погибших хоронят в братских могилах": как Мариуполь выживает в блокаде

Согласно Закону, принудительное изъятие в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов осуществляется без какой-либо компенсации их стоимости.

Учитывая полномасштабную агрессивную войну, которую Российская Федерация развязала и ведет против Украины и ее народа.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Смотрите также: Утреннее обращение Зеленского за 10 марта