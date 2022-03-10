Зеленский подписал закон о принудительном изъятии в Украине российского имущества
Источник:Верховная Рада Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии российского имущества во время военного положения. Об этом сообщили на сайте Верховной Рады Украины.
Известно, что он называется "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов".
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Согласно Закону, принудительное изъятие в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов осуществляется без какой-либо компенсации их стоимости.
Учитывая полномасштабную агрессивную войну, которую Российская Федерация развязала и ведет против Украины и ее народа.
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