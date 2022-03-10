Відомо, що він має назву "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів".

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Згідно із Законом, примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів здійснюється без будь-якої компенсації їх вартості.

Враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв’язала і веде проти України та її народу.

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