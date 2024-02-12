Зеленский подписал закон о продлении мобилизации
12 февраля 2024, 11:46Читати новину українською
Источник:Верховная Рада
Президент 12 февраля подписал закон о продлении мобилизации. Кроме того – о продлении военного положения в Украине.
Законопроект о продлении мобилизации отправили главе государства 6 февраля. Украинский лидер подписал закон 12 февраля, передает 24 Канал.
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Президент подписал два важных закона
Так, в соответствии с карточкой законопроекта об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации", он возвращен с подписью Зеленского 12 февраля.
Также президент подписал закон "О продлении срока действия военного положения в Украине". Сейчас продолжается рассылка акта.
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Что этому предшествовало
- 5 февраля стало известно, что Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о продлении всеобщей мобилизации и военного положения. Как и раньше, на 90 дней, то есть до 14 мая 2024 года.
- Отметим, что согласно предыдущему закону, срок действия военного положения и мобилизации заканчивался 14 февраля 2024 года.
- Кстати, это будет уже десятое продление военного положения и всеобщей мобилизации с начала полномасштабной войны.
- 6 февраля Рада поддержала продление всеобщей мобилизации в Украине. За соответствующее решение тогда проголосовали 323 народных депутата.