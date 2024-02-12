Зеленский подписал закон о продлении мобилизации

Президент 12 февраля подписал закон о продлении мобилизации. Кроме того – о продлении военного положения в Украине.

Законопроект о продлении мобилизации отправили главе государства 6 февраля. Украинский лидер подписал закон 12 февраля, передает 24 Канал.

К теме В Украине продлили мобилизацию

Президент подписал два важных закона

Так, в соответствии с карточкой законопроекта об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации", он возвращен с подписью Зеленского 12 февраля.

Также президент подписал закон "О продлении срока действия военного положения в Украине". Сейчас продолжается рассылка акта.

Советуем прочитать Мобилизация в 2024 году: какие основные изменения ждут украинцев

Что этому предшествовало