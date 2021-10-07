Зеленский подписал закон о противодействии антисемитизму в Украине
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский подписал закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине. Соответствующий документ Верховная Рада приняла 22 сентября.
Ожидается, что имплементация этого закона будет способствовать дальнейшему укреплению культуры толерантности в украинском обществе.
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Зеленский подписал закон о противодействии антисемитизму
Президент 7 октября поставил свою подпись под законом "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине".
Документ имеет целью создание законодательного механизма для противодействия антисемитизму в Украине и предотвращению его проявлений для защиты прав человека, предотвращения случаев ксенофобии, расизма и дискриминации.
Детали подписанного президентом закона
- В документе дают определение термина "антисемитизм" и указывают список его проявлений. Также в законе есть норма о запрете антисемитизма и его проявлений.
- За нарушение требований этого закона предусмотрена гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность. Речь идет, в частности, о праве на возмещение материального и морального ущерба, причиненного лицу вследствие антисемитизма и его проявлений.
Проявления антисемитизма, определенные в законе
- отрицание права самоидентификации лиц еврейского происхождения;
- призыв, сокрытие или оправдание убийства или вреда для этих лиц;
- ложные, стереотипные, ненавистнические, озлобленные заявления о людях еврейского происхождения;
- публичные высказывания, связанные с осуждением лиц еврейского происхождения как коллективно ответственных за реальные или мнимые правонарушения, совершенные одним лицом или группой лиц, независимо от этнического происхождения или вероисповедания;
- отрицание факта преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны (Холокост);
- осквернение мест захоронений людей еврейского происхождения и памятников, посвященных им;
- призывы к антисемитизму, распространение соответствующих материалов.
Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Напомним, Верховная Рада поддержала этот закон 22 сентября.