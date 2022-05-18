Зеленский подписал закон о защите людей, подвергшихся репрессиям и попавших в российский плен

Владимир Зеленский подписал закон о социальной и правовой защите лиц, которых лишили личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Документ также касается членов их семей.

Об этом президент сообщил в видеообращении, сообщает 24 канал. Зеленский подписал закон в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

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Почему этот документ важен

По словам Зеленского, документ необходим для защиты всех мирных гражданских людей, подвергшихся репрессиям от оккупантов, а также тех, кого взяли в плен.

Этот закон, в частности, для Наримана Джелялова и многих других, кто в Крыму, в своем родном доме, лишен иноплеменников. Для тех, кто находится в тюрьмах на полуострове и кто вывезен в Россию,

– отметил президент.

Соответствующий законопроект Верховная Рада приняла еще в январе 2022 года. Он предполагает, что факт лишения человека личной свободы в результате вооруженной агрессии будет устанавливаться специальной комиссией.

Также этот закон необходим для родных и близких всех пленников Кремля: в Донецке, Луганске, в оккупированном Крыму – для всех, кто подвергся издевательствам от врага.

Зеленский подчеркнул, что украинская сторона обязательно восстановит справедливость.

"Пытаясь оккупировать Украину и разрушить нашу жизнь, нынешние палачи народа также были уверены, что у них все получится и что мы вроде бы не выдержим. Однако мы выдержали и боремся, чтобы вернуться в каждый уголок нашего дома. И возвращаемся", – подчеркнул Зеленский.

Что предусматривает закон

Ежегодная государственная и единовременная государственная денежная помощь пострадавшим и членам их семей.

Медицинская и реабилитационная помощь, санаторно-курортное лечение.

Гарантии возмещения расходов на профессиональную правовую помощь, предоставляемую для защиты прав и законных интересов людей.

Реализацию и гарантирование трудовых прав, прав на пенсионное обеспечение, общеобязательное государственное социальное страхование, прав на образование.

Упрощенный порядок выдачи документов, удостоверяющих личность, и отсрочка платежей по обязательствам людей, лишенных личной свободы из-за вооруженной агрессии против Украины.

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