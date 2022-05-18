Про це президент повідомив у відеозверненні, повідомляє 24 канал. Зеленський підписав закон у День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

До теми Тодішні та теперішні кати, – Зеленський вшанував жертв геноциду кримськотатарського народу

Чому цей документ важливий

За словами Зеленського, документ необхідний для захисту усіх мирних цивільних людей, які зазнали репресій від окупантів, а також тих, кого взяли у полон.

Цей закон, зокрема, для Нарімана Джелялова і багатьох інших, хто у Криму, у своєму рідному домі, позбавлений чужинцями волі. Для тих, хто утримується в тюрмах на півострові й хто вивезений в Росію,

– зазначив президент.

Довідка. Відповідний законопроєкт Верховна Рада ухвалила ще у січні 2022 року. Він передбачає, що факт позбавлення людини особистої свободи внаслідок збройної агресії встановлюватиме спеціальна комісія.

Також цей закон необхідний для рідних і близьких усіх бранців Кремля: у Донецьку, Луганську, в окупованому Криму – для усіх, хто зазнав знущань від ворога.

Зеленський наголосив, що українська сторона обов'язково відновить справедливість.

"Намагаючись окупувати Україну і зруйнувати наше життя, теперішні кати народу також були впевнені, що у них все вийде й що ми нібито не витримаємо. Однак ми витримали й боремось, щоб повернутись в кожний куточок нашого дому. І повертаємось", – наголосив Зеленський.

Що передбачає закон

Щорічну державну та одноразову державну грошову допомогу постраждалим та членам їхніх сімей.

Медичну та реабілітаційну допомогу, санаторно-курортне лікування.

Гарантії відшкодування витрат на професійну правову допомогу, яку надавали для захисту прав і законних інтересів людей.

Реалізацію та гарантування трудових прав, прав на пенсійне забезпечення, загальнообов'язкове державне соціальне страхування, прав на освіту.

Спрощений порядок видачі документів, які посвідчують особу, та відстрочення платежів за зобов'язаннями людей, яких позбавили особистої свободи через збройну агресію проти України.

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