"Государство должно сделать ветеранскую политику своим приоритетом": Зеленский подписал важный закон

Наши воины совершили невероятный подвиг, историю которого продолжают писать. Украина должна позаботиться о тех, кто дал отпор агрессору и сохранил наш суверенитет.

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в форуме "Защитники. Перекличка". Он поблагодарил ветеранов, которые защищали Украину от оккупантов, и сообщил о новом законе относительно наших героических защитников.

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Ветераны должны чувствовать благодарность за свой подвиг

В своей речи перед ветеранами глава государства подчеркнул, что каждый герой должен ощущать благодарность государства и народа за свой невероятный подвиг.

Ветеранская политика – это приоритетное и самостоятельное направление государственной политики. Не приложение к чему-то, не по остаточному принципу, а приоритетное и самостоятельное,

– заявил Зеленский.

Он добавил, что вся государственная политика в отношении ветеранов должна основываться на взаимодействии с героями. Они не только должны видеть, какие шаги для них предпринимает государство, но и непосредственно участвовать в разработке и имплементации конкретных решений. Уже сегодня в Украине более 500 тысяч участников боевых действий, и со временем этот показатель будет расти, что сделает ветеранское сообщество Украины едва ли не крупнейшим в мире.

Зеленский подчеркнул, что государство и бизнес должны сделать все для того, чтобы ветераны могли снова интегрироваться в мирную жизнь. Герои получат помощь в получении образования, трудоустройстве и строительстве собственного бизнеса. Соответствующий закон, развивающий систему перехода героев от военной карьеры к гражданской жизни, он уже подписал.

"На уровне Министерства по делам ветеранов также осуществляются соответствующие инициативы, но их должно быть больше, гораздо больше, и они должны быть всеукраинскими, чтобы в каждом регионе нашего государства была современная, удобная и эффективная система реабилитации", – добавил глава государства.

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