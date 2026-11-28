Президент Владимир Зеленский 28 ноября подписал закон о присоединении нашего государства к Расширенному частичному соглашению о Управляющем комитете Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Документ закрепляет полноценное участие государства в формировании политики и бюджета этого органа.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.

Украина присоединится к специальному трибуналу в отношении РФ

Согласно данным на сайте Верховной Рады, документ окончательно закрепляет участие государства в Расширенном частичном соглашении об Управляющем комитете Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Это открывает возможность участвовать в решении всех ключевых административных вопросов этой структуры.

Украина обретет статус члена Руководящего комитета. Это позволит участвовать в формировании политики и деятельности спецтрибунала и утверждать его бюджет.

Законопроект прошел проработку в профильных парламентских подразделениях, в частности, в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. К анализу инициативы также присоединились комитеты по бюджету, правовой и антикоррупционной политике, национальной безопасности, обороне и разведке.

Добавим, что сейчас 9 европейских стран приняли внутренние решения, чтобы присоединиться к этой структуре. Речь идет о Великобритании, Нидерландах, Норвегии, Швеции, Португалии, Литве, Люксембурге, Исландии, Литве, Эстонии.