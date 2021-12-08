Зеленский подписал закон о "вакцинальной тысяче"
8 декабря 2021 , 15:55Читати новину українською
Источник:Верховная Рада
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о выплатах украинцам, которые получили 2 дозы вакцины против COVID-19. Таким образом граждане с 19 декабря начнут получать средства.
Подпись главы государства появилась на документе 8 декабря. После этого законопроект вернули в Верховную Раду.
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Сколько государство выделит на выплаты
Согласно документу, который подписал Владимир Зеленский, государство выделит 8 миллиардов гривен на выплаты украинцам, которые получили две дозы вакцины против коронавируса.
Также на фонд борьбы с коронавирусом выделили дополнительные 2,2 миллиона гривен.
Выплаты за вакцинацию можно будет получить уже с 19 декабря через приложение "Дия".
"Вакцинальная тысяча": главное
- В ноябре 2021 года президент Владимир Зеленский анонсировал выплаты для вакцинированных украинцев.
- Сначала правительство приняло решение выделить на эту инициативу 3 миллиарда гривен, но из-за роста темпов вакцинации сумму увеличили до 8 миллиардов.
- Верховная Рада поддержала законопроект 2 декабря. "За" проголосовали 253 нардепа.
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