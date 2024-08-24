В частности, легионеры смогут получить украинское гражданство. По словам президента, именно такие и им подобные законы добавляют силы Украине.

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Какие законы подписал Зеленский

Президент рассказал, что накануне Дня Независимости Украины он подписал законы из оборонного пакета, которые ранее были приняты Верховной Радой Украины.

В частности, говорится о законе, который гарантирует украинским воинам, которые вовлечены в Курской операции, полное обеспечение.

Также был подписан закон, который обеспечит воинов-легионеров украинским гражданством.

Каждый, кто чувствует жизнь и независимость, так же как и мы, украинцы, кто сражается вместе с нами, с украинцами, заслуживает быть среди граждан Украины,

– отметил Зеленский.

Последний закон, который был подписан – запрет деятельности УПЦ МП. Президент отметил, что это обезопасит украинское православие от московской зависимости. Он также призван защитить святыни украинского народа.

"Каждый из этих и других подобных принятых законов, каждое из наших смелых решений, добавляют нам силы. Силы Украине, а значит всем нам, каждому из нас и пусть такая наша связь будет всегда абсолютно прочной", – подчеркнул гарант.

К слову, Зеленский также рассказал, что Украина впервые применила собственную ракету-дрон "Паляница". По словам главы государства, она успешно поразила вражеские объекты.