Зокрема, легіонери зможуть отримати українське громадянство. За словами президента, саме такі і їм подібні закони додають сили Україні.

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Які закони підписав Зеленський

Президент розповів, що напередодні Дня Незалежності України він підписав закони з оборонного пакета, які раніше були ухвалені Верховною Радою України.

Зокрема, мовиться про закон, який гарантує українським воїнам, які залучені в Курській операції, повне забезпечення.

Також було підписано закон, який забезпечить воїнів-легіонерів українським громадянством.

Кожен, хто відчуває життя і Незалежність, так само як і ми, українці, хто б'ється разом з нами, з українцями, заслуговує бути серед громадян України,

– зазначив Зеленський.

Останній закон, який був підписаний – заборона діяльності УПЦ МП. Президент зауважив, що це убезпечить українське православ'я від московської залежності. Він також покликаний захистити святині українського народу.

"Кожен з цих і інших подібних ухвалених законів, кожне з наших сміливих рішень, додають нам сили. Сили Україні, а отже всім нам, кожному з нас і нехай такий наш зв'язок буде завжди абсолютно міцним", – наголосив гарант.

До слова, Зеленський також розповів, що Україна вперше застосувала власну ракету-дрон "Паляниця". За словами глави держави, вона успішно уразила ворожі об'єкти.