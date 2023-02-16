Зеленский подтвердил, что новое наступление России уже началось

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия уже начала свое новое наступление. Враг пытается вести наступательные действия на нескольких направлениях.

Соответствующее заявление глава государства сделал во время интервью. Президент убежден, что наши воины могут сдержать вражеское нашествие и будут делать это, пока не появится возможность для контрнаступления.

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Запад должен помочь оружием

Владимир Зеленский убежден, что до контрнаступления украинских войск Запад должен предоставить нам достаточно оружия для успеха наших воинов. Президент подчеркнул, что именно такой путь к миру, ведь Россия понимает только язык оружия.

Конечно, современное оружие ускоряет наступление мира. Оружие – это единственный язык, который понимает Россия,

– подчеркнул Зеленский.

В то же время глава государства отбросил вопросы любых территориальных уступок России и подчеркнул, что такой шаг сделает Украину слабее как государство. Президент подчеркнул, что здесь вопрос не в самом компромиссе, а в том, с кем на него нужно идти, ведь к кремлевскому диктатору Путину нет никакого доверия, поэтому и уступок не будет.

В НАТО заявляли о новом наступлении

Россия усиленно атакует позиции наших воинов на Востоке на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. 13 февраля Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что оккупанты уже начали свое новое наступление, поэтому Альянс должен сделать все для того, чтобы предоставить Украине необходимое вооружение для победы.

Столтенберг подчеркнул, что Украина должна получить боеприпасы, топливо и запчасти к технике как можно скорее, чтобы Россия не перехватила инициативу на поле боя. Столтенберг подчеркнул, что победа Путина будет иметь ужасные последствия для мира, поэтому союзники должны этого предотвратить.

Кроме того, Генсек НАТО обратил внимание на то, что после завершения войны союзники должны помочь Украине вывести собственную оборону на такой уровень, который исключит возможность повторного вторжения России в будущем.

Стоит отметить, что при прогнозах нового наступления были активны обсуждения вопроса повторного наступления на Киев. Никто не может сказать точно, не прибегнут ли оккупанты к этому сценарию, однако эксперты отмечают, что сил для захвата украинской столицы у врага точно не хватит.