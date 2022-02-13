Зеленский подтвердил, что пригласил Байдена в ближайшие дни посетить Украину

В Офисе Президента раскрыли детали разговора Владимира Зеленского и Джо Байдена. Украинский президент действительно пригласил своего американского коллегу посетить Украину в ближайшие дни.

Ранее о том, что во время часового общения прозвучало такое приглашение, сообщили американские СМИ. Подтвердили эту информацию и в Офисе Президента.

Важно Киев, Харьков и другие города под защитой, – у Зеленского рассказали о разговоре с Байденом

Визит Байдена был бы мощным сигналом

Убежден, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, которые являются решающими для стабилизации ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации,

– сказал Зеленский Байдену.

Во время разговора президенты обменялись своими мнениями относительно ситуации по безопасности в Украине. Владимир Зеленский отметил, что Украина понимает все риски и готова к любому развитию событий.

Президент Украины поблагодарил главу Белого дома

Президент Украины поблагодарил за поддержку главу Белого дома. Также Зеленский отметил важность предоставления действенных гарантий безопасности нашей стране. Киев, добавил глава государства, готов обсуждать их в любых форматах.

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Что известно о разговоре Байдена и Зеленского:

Переговоры глав Украины и США продолжались около часа. К слову, накануне Байден разговаривал с главой Кремля Владимиром Путиным.

Главной была тема российской агрессии, также обсудили экономику, безопасность и санкции.

Во время разговора Байден подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев, Харьков, Львов, Одесса, Днепр – под надежной защитой. В то же время, государство понимает риски на фоне российской агрессии и готово им противостоять.

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