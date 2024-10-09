Зеленский приедет в Берлин и представит Шольцу свой "План победы", – СМИ

Владимир Зеленский в пятницу, 11 октября, прибудет с визитом в Берлин. Там он планирует встретиться с Олафом Шольцем и передать ему свой "План победы".

О визите президента Украины сообщило немецкое государственное информагентство DPA. Отмечается, что Зеленский также встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

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Зеленский едет в Германию

Другие детали предстоящего визита раскрыли журналисты Bild. По информации издания, президент расскажет канцлеру Олафу Шольцу детали своего "Плана победы", который ранее показал президенту США Джо Байдену.

"План победы" предусматривает стратегию, с помощью которой Украина и ее союзники смогут заставить Путина закончить войну и сесть за стол переговоров.

Изначально предполагалось, что Шольц и Зеленский встретятся на базе Рамштайн в Германии в субботу, 12 октября. Однако поскольку президент Джо Байден остался в США из-за урагана Милтон, то встреча была перенесена на более поздний срок,

– говорится в материале.

Также планируются "конфиденциальные переговоры" с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

К слову, ранее стало известно, что 9 октября Владимир Зеленский прибыл в Хорватию. Там он проведет ряд встреч и обсудит продолжение оборонного сотрудничества.