Зеленский посетит инаугурацию Папы Льва XIV в Ватикане, – Reuters

Президент Зеленский посетит инаугурационную мессу новоизбранного Папы Льва XIV в Ватикане. Она пройдет в воскресенье, 18 мая.

Событие посетит много других мировых лидеров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Кто из мировых лидеров поедет на инаугурацию Папы

Месса пройдет на площади Святого Петра.

Вместе с Зеленским в Ватикан прибудет первая леди Елена Зеленская, глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига, отмечает Суспільне.

Известно, что американскую делегацию возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс. В ее состав также войдет государственный секретарь Марко Рубио. Последний, к слову, считает, что "Ватикан может быть местом для содействия диалогу".

Reuters отмечает, ссылаясь на источники, что Зеленский был бы рад встретиться с другими лидерами на полях инаугурации Папы. Напомним, что во время похорон Папы Франциска, Зеленский имел разговор с Трампом.

Кроме представителей Украины и США, в Ватикан также прибудут президенты Израиля, Перу и Нигерии, премьер-министры Италии, Канады и Австралии, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Также ожидается приезд многих европейских королевских особ, в частности, короля Испании Фелипе и королевы Летиции.

Будет на инаугурации и Россия. Ее будет представлять министр культуры Ольга Любимова.