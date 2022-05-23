Зеленский погасил почтовую марку с кораблем
23 мая 2022 , 17:46Читати новину українською
Источник:сайт Президента Украины
"Укрпочта" ко Дню морской пехоты Украины выпустила марку с российским военным кораблем. Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в его погашении.
Легендарная фраза украинского пограничника на острове Змеиный стала одним из основных нарративов войны против российских оккупантов. "Укрпочта" решила отметить День морской пехоты соответствующей маркой.
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