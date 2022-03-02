Зеленский поговорил с представителями местных властей: обсудили количество мирных жертв и нужды

2 марта 2022 , 22:14
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Источник:

Офис Президента

Владимир Зеленский 2 марта провел селекторное совещание с представителями мэрами городов, главами ОГА и руководителями ОВА.

Участники совещания обсудили ситуацию в стране. Одним из приоритетных вопросов было комплектование Сил территориальной обороны и их координация с местными властями и правоохранителями.

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Также представители власти обсудили с президентом:

  • подготовку городов к обороне и ее ход;
  • возведение укреплений;
  • КПП;
  • обеспечение техникой и оружием.

Зеленскому сообщили о:

  • количестве жертв среди гражданского населения;
  • ущербе, причиненнои инфраструктуре, государственному и частному имуществу.

Были определены самые проблемные регионы, обсуждены поставки лекарств, продовольствия и организация "зеленых коридоров", где это нужно,
– говорится в сообщении.

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Автор: Мар'яна Бекало