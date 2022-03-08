Зеленский поговорил с премьером Люксембурга и поблагодарил за 250 миллионов евро помощи

Цивилизованный мир становится в защиту Украины в войне, которую против нашей страны развязала Россия. Украина получила помощь от Люксембурга.

Стороны обсудили следующие шаги Украины на пути в ЕС

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел разговор с премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетелем.

Стоит внимания Россия за 13 дней войны потеряла столько техники, как не теряла за 30 лет, – Зеленский

Глава украинского государства рассказал о гуманитарной ситуации в Украине.

Также он поблагодарил премьера Люксембурга за 250 миллионов евро помощи. Зеленский выразил благодарность за поддержку санкций против России и поддержку украинских беженцев.

Кроме того, стороны обсудили следующие шаги Украины по пути в ЕС.

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