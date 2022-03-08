Сторони обговорили наступні кроки України на шляху до ЄС

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з прем'єр-міністром Люксембургу Ксав'є Бетелем.

Варте уваги Росія за 13 днів війни втратила стільки техніки, як не втрачала за 30 років, – Зеленський

Глава української держави розповів про гуманітарну ситуацію в Україні.

Також він подякував прем'єру Люксембургу за 250 мільйонів євро допомоги. Зеленський висловив вдячність за підтримку санкцій проти Росії та підтримку українських біженців.

Окрім того, сторони обговорили наступні кроки України на шляху до ЄС.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.