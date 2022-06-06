Зеленский поговорил с Джонсоном о ситуации на фронте и усиленной оборонной поддержке Украины

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Весь разговор был посвящен войне в Украине.

Разговор между Владимиром Зеленским и Борисом Джонсоном состоялся в телефонном режиме.

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О чем общались политики

Владимир Зеленский заявил, что с Борисом Джонсоном они обсудили ситуацию на фронте. Там российские войска и дальше пытаются наступать, сосредоточив всю свою мощь на захвате Донецкой и Луганской областей. А самые жесткие бои идут за Северодонецк.

Также британский премьер заверил, что его страна предоставит новый усиленный пакет оборонной поддержки Украине. Речь идет о поставках реактивных систем залпового огня M270, а также боеприпасов к нему M31A1. Это вдобавок к системам HIMARS, которые украинской стороне поставляют Соединенные Штаты. Обе РСЗО используют одинаковые боеприпасы в разных модификациях.

По словам украинского президента, во время разговора также подняли вопрос активизации работы над гарантиями безопасности. Наша страна хочет видеть Великобританию как одним из гарантов будущей безопасности Украины.

Еще один вопрос, который обсудили Зеленский и Джонсон – разблокирование украинских портов и избегание продовольственного кризиса.

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Напомним, что Россия заблокировала или захватила порты на Черном море. Следовательно, наша страна не имеет возможности осуществлять снабжение морем продовольствия, в первую очередь зерна. Отсутствие поставок из Украины уже чревато миру значительным ростом цен на продовольствие, а в некоторых регионах – и голодом. Это может привести к гуманитарному кризису в мире – бунтов, беспорядков, миграции населения.

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