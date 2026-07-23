В России не с кем разговаривать: в Офисе президента рассказали о беседе Зеленского с Трампом

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, после чего пообщался с его представителями Стивом Виктоффом и Джаредом Кушнером. Кроме того, в Украину приезжал посол США – все эти переговоры касались завершения войны.

Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил в эфире 24 Канала, что Соединенные Штаты продолжают диалог с Украиной, тогда как с Россией им не о чем говорить. На этом фоне активизируются разговоры о новой военной помощи, в частности о лицензиях на производство ракет для Patriot.

Как Трамп может заставить Россию сесть за стол переговоров?

Изменение риторики Трампа в отношении России уже очевидно. У него уже нет иллюзий, что с россиянами можно договориться о бизнес-проектах, заключить соглашения. Об этом даже не говорят. А самое главное, что команда американского президента наконец-то поняла ключевые моменты войны.

Прежде всего то, что договориться с Путиным невозможно. Переговорный трек можно открыть в любой момент, но при условии, что Россия будет к этому готова. Подготовить ее можно только жесткими санкциями, ограничениями на рынке технологий, а также поддержкой Украины,

– подчеркнул советник Офиса Президента.

Киев предлагает Трампу реалистичные варианты окончания войны. Это особенно актуально для него, учитывая выборы, которые состоятся осенью. Американский электорат только укрепляет мнение Трампа о том, что с Путиным не стоит работать.

"Таким образом, возможность перехода к дипломатии сохраняется. Но нужно учитывать эти ключевые инструменты, которые мы назвали", – подытожил Михаил Подоляк.

Полное интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео