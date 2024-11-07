Еще не можем знать, какими будут его конкретные действия, – Зеленский о разговоре с Трампом

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом вчера, 6 ноября. По словам президента Украины, разговор был хороший.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского. Украинский лидер также выразил надежду, что Америка станет сильнее.

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Каким был разговор Зеленского и Трампа

Зеленский сообщил, что, как и большинство лидеров, он вчера говорил с Трампом. По его словам, разговор был хорошим и продуктивным.

Конечно, мы еще не можем знать, какими будут его конкретные действия. Но надеемся, что Америка станет сильнее,

– заявил Зеленский.

Украинский президент отметил, что “именно такая Америка нужна Европе”, и добавил, что “сильная Европа – то, что нужно Америке”. По словам Зеленского, это именно та связь, которую нужно ценить и поддерживать.

К слову, Виктор Орбан также пообщался с Дональдом Трампом. Сразу после нее венгерский премьер заявил о больших планах на будущее.