Зеленский поговорил с Трюдо о новых санкциях против России

Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо о необходимости расширения ограничительных мер против России.

Президент сообщил, что политики обсуждали антироссийские санкции, в частности, необходимость их расширения.

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Поговорил по телефону с Джастином Трюдо. Поблагодарил его за лидерство относительно введения антироссийских санкций. Подчеркнул необходимость расширения ограничительных мер,

– написал Зеленский.

И подчеркнул, что бомбардировку мирного населения в Украине нужно остановить немедленно.

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