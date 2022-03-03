Зеленский поговорил с Трюдо о новых санкциях против России
3 марта 2022 , 00:35Читати новину українською
Источник:твиттер Владимира Зеленського
Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо о необходимости расширения ограничительных мер против России.
Президент сообщил, что политики обсуждали антироссийские санкции, в частности, необходимость их расширения.
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Поговорил по телефону с Джастином Трюдо. Поблагодарил его за лидерство относительно введения антироссийских санкций. Подчеркнул необходимость расширения ограничительных мер,
– написал Зеленский.
И подчеркнул, что бомбардировку мирного населения в Украине нужно остановить немедленно.
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