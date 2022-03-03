Президент повідомив, що політики обговорювали антиросійські санкції, зокрема про необхідність їх розширення.

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Поговорив телефоном із Джастіном Трюдо. Подякував йому за лідерство у запровадженні антиросійських санкцій. Наголосив на необхідності розширення обмежувальних заходів,

– написав Зеленський.

Та наголосив, що бомбардування мирного населення в Україні потрібно зупинити негайно.

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