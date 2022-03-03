Російські зенітки дислокуються в районі населених пунктів Демидів, Ірпінь, Макарів та Буча. Та нашим військовим потрібна точна інформація про їхнє місцезнаходження.
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Помітивши зенітно-ракетні комплекси С-300, негайно повідомте про це армію. Так ЗСУ зможуть зіграти на випередження та розбити техніку окупантів.
Якщо через ваш населений пункт рухається колона ворожої бронетехніки, то краще її пропустити. Про неї подбають військові, головне – повідомити їх. Вашою ж ціллю може бути тилова колона, яка слідуватиме наступною.
По-перше, вона не броньована й погано охороняється, по-друге – саме вона перевозить паливо, боєкомплекти та їжу, а без цього окупанти довго не протягнуть. Зупиняйте тилову колону окупантів всіма доступними способами: у хід можуть іти коктейлі Молотова, перешкоди на дорогах, мисливська зброя тощо.
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