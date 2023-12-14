Президент отметил, что накануне саммита Евросовета обсудил его ожидаемые результаты по Украине. Об этом пишет 24 Канал.

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"Необходимы для укрепления устойчивости Украины"

Владимир Зеленский отметил, что результаты саммита Европейского совета должны подтвердить непреклонную поддержку и единство Евросоюза.

Они необходимы для укрепления устойчивости Украины в условиях противостояния российской агрессии и на пути к членству в ЕС,

– подчеркнул украинский лидер.

Также, находясь в Осло, глава государства провел телефонный разговор с премьером Польши Дональдом Туском. Заметил, что поздравил друга с назначением на должность главы правительства и началом новой страницы двусторонних отношений.

В преддверии заседания Европейского совета Зеленский и Туск обсудили его будущие решения, которые будут способствовать единству всего европейского сообщества.

Услышал слова искренней поддержки. Мы еще сильнее, когда мы вместе – Украина и Польша. Убежден, что с новым правительством Польши ускорилось решение всех вопросов наших отношений на взаимовыгодной основе,

– подчеркнул президент.

Добавил, что график дальнейших контактов был согласован. Более того, Зеленский пригласил Туска посетить Украину по ближайшему случаю.