Президент зазначив, що напередодні саміту Євроради обговорив його очікувані результати щодо України. Про це пише 24 Канал.

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"Необхідні для зміцнення стійкості України"

Володимир Зеленський зазначив, що результати саміту Європейської ради мають засвідчити непохитну підтримку та єдність Євросоюзу.

Вони необхідні для зміцнення стійкості України в умовах протистояння російській агресії та на шляху до членства в ЄС,

– підкреслив український лідер.

Також, перебуваючи в Осло, глава держави провів телефонну розмову з прем'єром Польщі Дональдом Туском. Зауважив, що привітав друга з призначенням на посаду очільника уряду та початком нової сторінки двосторонніх відносин.

Напередодні засідання Європейської ради Зеленський і Туск обговорили її майбутні рішення, які сприятимуть єдності всієї європейської спільноти.

Почув слова щирої підтримки. Ми ще сильніші, коли ми разом – Україна та Польща. Переконаний, що з новим урядом Польщі пришвидшимо розв'язання всіх питань наших відносин на взаємовигідній основі,

– наголосив президент.

Додав, що графік подальших контактів узгодили. Ба більше, Зеленський запросив Туска відвідати Україну за найближчої нагоди.