Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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О чем говорил Зеленский со Стуббом

Политики проинформировали друг друга об их контактах с партнерами, также обсудили детали разговора с Президентом США, который состоялся 19 мая.

Очевидно, что Россия пытается выиграть время, чтобы продолжать войну и оккупацию. Работаем с партнерами, чтобы давление заставляло россиян к другому поведению,

– отметил Зеленский.

Он добавил, что санкции имеют значение, и поблагодарил каждого, кто делает их более ощутимыми для страны-агрессора.

"Не сомневаемся, что война должна закончиться за столом переговоров. На столе должны быть четкие и реалистичные предложения", – написал президент Украины. По его словам, Киев готов к любым результативным форматам переговоров, но если Россия и в дальнейшем будет выдвигать нереалистичные условия и подрывать возможные результаты, должны быть жесткие последствия.

"Сегодня запланированы разговоры и с другими нашими партнерами", – отметил Зеленский. К слову, 20 мая в Киев прибыл кронпринц Норвегии Хокон. Это первый для членов норвежской королевской семьи визит в Украину за почти 20 лет.